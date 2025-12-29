Антикоррупционная проверка в отношении экс-мэра Рязани завершена

Антикоррупционная проверка в отношении экс-мэра Рязани Виталия Артемова завершена. Об этом написано в отчете антикоррупционного комитета региона за 4 квартал 2025 года.

В документе говорится, что в квартале было проведено три проверки достоверности и полноты сведений о доходах. Речь идет о проверках в отношении главы администрации Рязани, а также замещающего главу Шиловского района, а также процедура контроля за расходами в отношении муниципального служащего администрации Милославского района.

«Доклады по результатам мероприятий направлены в соответствующие представительные органы для применения предусмотренных законом мер юридической ответственности. В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации Рязани материалы проверки направлены в органы прокуратуры», — написано в отчете комитета.

Ранее сообщалось, что экс-мэра Рязани проверят на достоверность и полноту сведений о доходах и имуществе.

По данным, которые распространили после отстранения Артемова от должности, у чиновника якобы оказалось в обороте несколько миллионов рублей, не указанных в декларации.

