В Рязанской области легковушка съехала в кювет

ДТП случилось на дороге по направлению в Муром. На фото можно увидеть, что на место приезжали сотрудники скорой помощи, а также полиция. О пострадавших не сообщается.

В Касимовском округе легковушка съехала в кювет. Об этом сообщили в Telgram-канале «Автоклуб Касимов» 28 декабря.

С утра 28 декабря жителей региона предупредили о том, что днем на дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега.