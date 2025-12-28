Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 2025 16:45
531
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
619
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 241
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
440
В Рязанской области легковушка съехала в кювет
В Касимовском округе легковушка съехала в кювет. Об этом сообщили в Telgram-канале «Автоклуб Касимов» 28 декабря.

С утра 28 декабря жителей региона предупредили о том, что днем на дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега.