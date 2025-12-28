Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Со ссылкой на синоптиков, жителей региона предупредили о том, что днем 28 декабря ожидается гололед и налипание мокрого снега. Людей призвали быть осторожными.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместили на сайте регионального МЧС.
Напомним, в регионе действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.