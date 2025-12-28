Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-5°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 76.50 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.00 / 94.50 27/12 16:40
Итоги года
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
545
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
636
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 267
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
448
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанской области еще две легковушки съехали в кювет
«Еще одно ДТП в сторону Мурома», — написали в посте. На месте работали сотрудники ГАИ и машина-эвакуатор. О пострадавших не сообщается.

В Касимовском округе на трассе случилась вторая авария. Кадры с двумя легковушками в кювете опубликовали в Telegram-канале «Автоклуб Касимов» 28 декабря.

«Еще одно ДТП в сторону Мурома», — написали в посте.

На месте работали сотрудники ГАИ и машина-эвакуатор. О пострадавших не сообщается.

Напомним, утром 28 декабря ДТП случилось на дороге по направлению в Муром.