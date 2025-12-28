В Рязанской области еще две легковушки съехали в кювет
«Еще одно ДТП в сторону Мурома», — написали в посте. На месте работали сотрудники ГАИ и машина-эвакуатор. О пострадавших не сообщается.
В Касимовском округе на трассе случилась вторая авария. Кадры с двумя легковушками в кювете опубликовали в Telegram-канале «Автоклуб Касимов» 28 декабря.
Напомним, утром 28 декабря ДТП случилось на дороге по направлению в Муром.