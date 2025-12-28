Ночью в России сбили 25 украинских БПЛА

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 12 беспилотников сбили над территорией Самарской области, по три в Белгородской, Курской и Саратовской областях, а также по два БПЛА в Волгоградской области и Ростовской области.

Ночью 28 декабря в России сбили 25 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 12 беспилотников сбили над территорией Самарской области, по три в Белгородской, Курской и Саратовской областях, а также по два БПЛА в Волгоградской области и Ростовской области.

Напомним, в период с 18.00 до 20.00 27 декабря дежурные средства ПВО сбили один БПЛА самолетного типа над Рязанской областью. Пострадавших и повреждений нет.