Над Рязанской областью сбили БПЛА
В период с 18.00 до 20.00 27 декабря дежурные средства ПВО сбили один БПЛА над Рязанской областью. Всего над регионами РФ перехватили 83 дрона.
Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
В период с 18.00 до 20.00 27 декабря дежурные средства ПВО сбили один БПЛА самолетного типа над Рязанской областью.
Всего над регионами РФ перехватили 83 дрона.
Напомним, в Рязанской области с 18:09 до 20:21 действовала беспилотная опасность.
Позже губернатор Павел Малков прокомментировал атаку на регион.