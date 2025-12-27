В Рязани состоится премьера спектакля театра балета «Щелкунчик»

Художественный руководитель театра балета Юрий Зиннуров отметил, что в спектакле «Щелкунчик» примут участие артисты балетной труппы, студенты регионального филиала МГИК, Рязанского музыкального колледжа и юные рязанцы, которые предварительно прошли кастинг. В постановке используют различные аудиовизуальные эффекты, костюмы и маски. Спектакли пройдут 29, 30 декабря, 2 и 15 января. Возрастное ограничение — 0+.

В Рязани состоится премьера спектакля театра балета «Щелкунчик». Об этом стало известно на пресс-конференции в филармонии, сообщили в пресс-службе облправительства.

Художественный руководитель театра балета Юрий Зиннуров отметил, что в спектакле «Щелкунчик» примут участие артисты балетной труппы, студенты регионального филиала МГИК, Рязанского музыкального колледжа и юные рязанцы, которые предварительно прошли кастинг.

В постановке используют различные аудиовизуальные эффекты, костюмы и маски.

Спектакли пройдут 29, 30 декабря, 2 и 15 января.

Ранее стало известно, что рязанский театр балета вошел в труппу музтеатра.

Возрастное ограничение — 0+.