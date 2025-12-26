Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-2°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.90 26/12 18:25
Нал. EUR 92.80 / 93.90 26/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
5 часов назад
308
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
11 часов назад
330
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
890
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский театр балета вошел в труппу музтеатра
«Решение было закономерным и обусловленным тем, что Рязанский музыкальный театр — мультижанровый центр искусства в регионе. Мы показываем постановки в разных жанрах. Теперь мы сделаем особый акцент на развитии академического искусства и классического балета», — заявила директор музтеатра Марина Кауркина. Она добавила, что в апреле 2026 года собираются поставить «Лебединое озеро». В дальнейшем планируются гастроли и участие в международных фестивалях.

Театр балета вошел в труппу Рязанского областного музтеатра. Об этом стало известно в пятницу, 26 декабря, на пресс-конференции в филармонии, сообщил ИД «Пресса».

"Решение было закономерным и обусловленным тем, что Рязанский музыкальный театр — мультижанровый центр искусства в регионе. Мы показываем постановки в разных жанрах. Теперь мы сделаем особый акцент на развитии академического искусства и классического балета", — заявила директор музтеатра Марина Кауркина.

Она добавила, что в апреле 2026 года собираются поставить «Лебединое озеро». В дальнейшем планируются гастроли и участие в международных фестивалях.

Напомним, в Рязани появилась собственная балетная труппа. Гала-концерт состоялся 4 ноября в Рязанской филармонии.