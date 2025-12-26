Рязанский театр балета вошел в труппу музтеатра

«Решение было закономерным и обусловленным тем, что Рязанский музыкальный театр — мультижанровый центр искусства в регионе. Мы показываем постановки в разных жанрах. Теперь мы сделаем особый акцент на развитии академического искусства и классического балета», — заявила директор музтеатра Марина Кауркина. Она добавила, что в апреле 2026 года собираются поставить «Лебединое озеро». В дальнейшем планируются гастроли и участие в международных фестивалях.

Напомним, в Рязани появилась собственная балетная труппа. Гала-концерт состоялся 4 ноября в Рязанской филармонии.