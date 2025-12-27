В Госдуме назвали размер маткапитала в 2026 году

Размер маткапитала с 1 января 2026 года составит: на первого ребенка — 737 204 рубля; на второго ребенка — 974 189 рублей, если маткапитал за первого не получали. Потратить средства маткапитала можно на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию родителя (после достижения ребенком трех лет).

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвали размер маткапитала в 2026 году. Об этом 27 декабря сообщило РИА Новости.

Размер маткапитала с 1 января 2026 года составит:

на первого ребенка — 737 204 рубля;

на второго — 974 189 рублей, если маткапитал за первого не получали.

Потратить средства можно на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию родителя (после достижения ребенком трех лет).

Ранее стало известно, что в Рязанской области с 2026 года повысится региональный маткапитал.