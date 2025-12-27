Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.80 / 93.90 27/12 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
448
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
471
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 104
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
401
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме назвали размер маткапитала в 2026 году
Размер маткапитала с 1 января 2026 года составит: на первого ребенка — 737 204 рубля; на второго ребенка — 974 189 рублей, если маткапитал за первого не получали. Потратить средства маткапитала можно на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию родителя (после достижения ребенком трех лет).

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвали размер маткапитала в 2026 году. Об этом 27 декабря сообщило РИА Новости.

Размер маткапитала с 1 января 2026 года составит:

  • на первого ребенка — 737 204 рубля;
  • на второго — 974 189 рублей, если маткапитал за первого не получали.

Потратить средства можно на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию родителя (после достижения ребенком трех лет).

Ранее стало известно, что в Рязанской области с 2026 года повысится региональный маткапитал.