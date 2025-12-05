Рязань
В Рязанской области с 2026 года повысится региональный маткапитал
В настоящее время выплата составляет почти 90 тысяч рублей, сертификат выдается всем многодетным родителям независимо от уровня их доходов. С 2026 года размер регионального маткапитала будет увеличен в зависимости от количества детей. Об этом губернатор Павел Малков сообщил 24 ноября в ходе очередного личного приема граждан.

«Сейчас при рождении третьего и четвертого ребенка выплачиваем 89,7 тыс. рублей, а с 1 января сумма будет проиндексирована — около 94 тыс. рублей. Для семей с пятью и более детьми размер выплаты — 120 тыс. рублей», — отметил глава региона.

Средства регионального материнского (семейного) капитала можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт, приобретение или строительство дома, оплату медицинских услуг, проведение работ по догазификации, покупку товаров для детей с ОВЗ или инвалидностью, предоставление платных образовательных услуг. С этого года остаток выплаты, не превышающий 10% от ее общего размера, можно получить единоразово и реализовать на семейные потребности.

С начала 2025 года региональным материнским капиталом воспользовались более 1800 семей Рязанской области. Подать заявление на оформление меры поддержки многодетные родители могут в МФЦ или оформить соответствующее заявление в электронном виде на Госуслугах. Подробности — по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01, а также в мобильном приложении «Открытый регион.62. Социальная защита».