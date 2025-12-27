Опасность БПЛА на территории Рязанской области отменена
Беспилотная опасность действовала в Рязани и области с 18:09 27 декабря. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 20:21 угрозу на территории региона отменили.
Позже стало известно, что над Рязанской областью перехватили один БПЛА.