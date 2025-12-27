Назначен новый природоохранный прокурор Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Должность занял советник юстиции Андрей Калугин. Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ.
Андрей Калугин родился в 1987 году. Окончил Саратовскую государственную академию права, он получил высшее юридическое образование.
С 2012 года Андрей Калугин принят на службу в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. Состоял в должностях помощника, старшего помощника Саратовского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов об охране природы, старшего помощника Волжского межрегионального природоохранного прокурора по надзору за уголовно-процессуальной и оперативной-розыскной деятельностью, прокурора Осташковской, Ярославской межрайонных природоохранных прокуратур.
Ранее должность занимал Александр Бондарь.
Фото взято с сайта Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.