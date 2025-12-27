Назначен новый природоохранный прокурор Рязанской области

Должность занял советник юстиции Андрей Калугин. Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ. Андрей Калугин родился в 1987 году. Окончил Саратовскую государственную академию права, он получил высшее юридическое образование. С 2012 года Андрей Калугин принят на службу в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. Состоял в должностях помощника, старшего помощника Саратовского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов об охране природы.