Новым природоохранным прокурором Рязанской области назначили Александра Бондаря
Ранее Бондарь работал в должности старшего помощника прокурора Рязанской области по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
Новым природоохранным прокурором Рязанской области назначили Александра Бондаря. Об этом
Мужчина получил должность 14 марта. Ранее Бондарь работал в должности старшего помощника прокурора Рязанской области по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
Отмечается, что Бондарь представлял интересы прокуратуры в процессе по строительству возле Комсомольского парка на стадии апелляции.