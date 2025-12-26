Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-5°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 78.71 / 79.00 26/12 16:25
Нал. EUR 92.80 / 92.97 26/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
4 минуты назад
31
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
6 часов назад
259
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
771
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
342
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники
Решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет на использование фейерверков, петард, салютов в населенных пунктах Рязанской области будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Ранее стало известно, что в Рязани не будет новогоднего салюта. Глава региона Павел Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков. Кроме того, отметим, что в Рязанской области ужесточили наказание за неисполнение решений губернатора.

В Рязанской области введен запрет на использование пиротехники в период новогодних праздников. Об этом сообщили в опергруппе по региону.

Решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Запрет на использование фейерверков, петард, салютов в населенных пунктах Рязанской области будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

По данным РЗН. инфо за нарушение запрета предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от трех до пяти тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 750 тысяч до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани не будет новогоднего салюта. Глава региона Павел Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков.