В Рязанской области ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники

Решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет на использование фейерверков, петард, салютов в населенных пунктах Рязанской области будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Ранее стало известно, что в Рязани не будет новогоднего салюта. Глава региона Павел Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков. Кроме того, отметим, что в Рязанской области ужесточили наказание за неисполнение решений губернатора.

В Рязанской области введен запрет на использование пиротехники в период новогодних праздников. Об этом сообщили в опергруппе по региону.

Решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Запрет на использование фейерверков, петард, салютов в населенных пунктах Рязанской области будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

По данным РЗН. инфо за нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для граждан — от трех до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 750 тысяч до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани не будет новогоднего салюта. Глава региона Павел Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков.