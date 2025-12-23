Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков в новогодние праздники

«В этом году салютов на новый год не будет, сейчас для них неподходящее время, все должны это понимать. У нас будет сотни мероприятий на „Новогодней столице“, будет интересно и ярко без фейерверков», — подчеркнул глава региона. Он также отметил, что зачастую салюты запускают в неподходящих местах, и от этого страдают люди. Кроме того, Малков рассказал, что все правоохранительные структуры, МЧС и медслужба будут работать в усиленном режиме.

Губернатор региона Павел Малков призвал рязанцев отказаться от фейерверков в новогодние праздники. Он сделал это на заседании регправительства 23 декабря.

«В этом году салютов на новый год не будет, сейчас для них неподходящее время, все должны это понимать. У нас будет сотни мероприятий на „Новогодней столице“, будет интересно и ярко без фейерверков», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что зачастую салюты запускают в неподходящих местах, и от этого страдают люди.

Кроме того, Малков рассказал, что все правоохранительные структуры, МЧС и медслужба будут работать в усиленном режиме.

«Оперативные бригады ЖКХ должны устранять все возможные аварии. Должны быть созданы резервы, мы не раз это все обсуждали», — поручил глава региона.

Он поручил зампредседателя правительства Рустаму Халикову ежедневно в новогодние праздники докладывать ему об обстановке в регионе.

«Я в Рязани, на праздники никуда не собираюсь. Буду и в праздники портить всем вам жизнь», — сказал губернатор.