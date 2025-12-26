На пожаре в Рязани пострадал человек
Инцидент произошел вечером 25 декабря в многоквартирном нежилом доме. Горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м. Есть пострадавший. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Ранее на улице Колхозной заметили скопление экстренных служб.
