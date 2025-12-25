В Рязани заметили скопление экстренных служб

В Рязани заметили скопление экстренных служб на улице Колхозная 8. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что чувствуется сильный запах гари. На месте находятся две пожарных машины, скорая помощь и полиция.