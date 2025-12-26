Авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине приговорили к шести годам условно

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил режиссера скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине Андрея Клочкова и продюсера проекта Семена Вавилова к шести годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме условного срока, каждому из фигурантов назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили в 2021 году по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Поводом для преследования стал сатирический ролик, в котором герой Наливкина выстрелил из гранатомета по рекламному щиту с баннером «Единой России», якобы обезвреживая заминированную автобусную остановку.

Роль вымышленного чиновника исполнял актер Андрей Неретин. Он скончался в 2024 году в возрасте 48 лет после перенесенного инсульта.

Фото: BARAKuda_usk / Youtube.