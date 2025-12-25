Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 минут назад
135
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
3 часа назад
187
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
310
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
590
В теплосетях прокомментировали прорыв трубы в Песочне
В теплосетях прокомментировали прорыв трубы в Песочне. Пост об этом опубликован в соцсетях муниципального предприятия.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы проводят на тепловых сетях между домами №№ 92 и 94 корпус 1 по улице Большой.

Из-за коммунальной аварии отопления не будет 25 декабря в домах №№ 92, 94 корпус 1, 98.

В теплосетях не уточнили, когда подачу отопления восстановят.

Ранее читатели сообщали в редакцию РЗН. инфо, что во дворе жилого дома прорвало трубу. Жители остались без воды и отопления с вечера 24 декабря.