В теплосетях прокомментировали прорыв трубы в Песочне

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы проводят на тепловых сетях между домами №№ 92 и 94 корпус 1 по улице Большой. Из-за коммунальной аварии отопления не будет 25 декабря в домах №№ 92, 94 корпус 1, 98. В теплосетях не уточнили, когда подачу отопления восстановят. Ранее читатели сообщали в редакцию РЗН. инфо, что во дворе жилого дома прорвало трубу. Жители остались без воды и отопления с вечера 24 декабря.