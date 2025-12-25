Рязанцы сообщили о прорыве трубы в Песочне

Инцидент произошел около дома № 92 по улице Большая. «Сидим без воды и отопления с вечера 24 декабря. Во дворе прорвало трубу. В ЖЭУ никак не реагируют на ситуацию», — написала жительница.