В Госдуме прокомментировали озвученный Зеленским мирный план из 20 пунктов

Украинский президент Владимир Зеленский представил мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, который депутат Госдумы Алексей Чепа охарактеризовал как «очередной PR-проект». Об этом сообщила «Газета. ру». По его мнению, озвучивание плана в условиях незавершенности переговоров свидетельствует о попытках Киева манипулировать промежуточными результатами обсуждений. Чепа подчеркнул, что преждевременное раскрытие деталей мирного плана неуместно до достижения окончательной согласованности. Тем не менее, он отметил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта продолжается.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который недавно провел переговоры с американской стороной в Майами, должен представить результаты этих встреч главе государства.

Чепа выразил надежду, что следующий этап переговоров пройдет в Москве.

Ранее Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают на переговорах с США.