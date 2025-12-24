Рязань
Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают на переговорах с США
С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.

Мирный план, который рассматривает Зеленский, включает:

  1. Подтверждение суверенитета Украины;
  2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;
  3. Гарантии безопасности;
  4. Численность ВСУ — 800 тысяч в мирное время;
  5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину, будет военный ответ и возобновление санкций;
  6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;
  7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления);
  8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях;
  9. Будут созданы несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечение 800 миллиардов долларов;
  10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США;
  11. Безъядерный статус Украины;
  12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем, и американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50;
  13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предрассудки;
  14. Территории. Один из вариантов: РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях — «стоим, где стоим». РФ хочет, чтобы Украина вышла из ДНР, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия на «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда необходимо вынести на референдум весь документ;
  15. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой;
  16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована;
  17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных;
  18. Украина должна провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения;
  19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом;
  20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.