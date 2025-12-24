Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают на переговорах с США
С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.
Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают на переговорах с США. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мирный план, который рассматривает Зеленский, включает:
- Подтверждение суверенитета Украины;
- Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;
- Гарантии безопасности;
- Численность ВСУ — 800 тысяч в мирное время;
- США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину, будет военный ответ и возобновление санкций;
- Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;
- Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления);
- Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях;
- Будут созданы несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечение 800 миллиардов долларов;
- Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США;
- Безъядерный статус Украины;
- ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем, и американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50;
- Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предрассудки;
- Территории. Один из вариантов: РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях — «стоим, где стоим». РФ хочет, чтобы Украина вышла из ДНР, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия на «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда необходимо вынести на референдум весь документ;
- РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой;
- Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована;
- Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных;
- Украина должна провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения;
- Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом;
- После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.