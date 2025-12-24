Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 15:30
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
21 минуту назад
70
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
481
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 109
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Совфед ввел штрафы для операторов связи за выдачу «лишних» сим-карт
Совет Федерации одобрил закон, вводящий крупные штрафы для операторов связи за нарушение правил выдачи и обслуживания сим-карт. Об этом пишет ТАСС. Теперь компании будут наказываться, если они выдают больше 20 сим-карт гражданам России или более 10 — иностранным гражданам, а также если продолжают обслуживать сим-карты после оформления клиентом «самозапрета» на их получение. Согласно новым правилам, штрафы для операторов связи составят от 300 до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы также будут применяться в случае неподтверждения данных абонента или передачи недостоверной информации в государственную систему мониторинга.

Совет Федерации одобрил закон, вводящий крупные штрафы для операторов связи за нарушение правил выдачи и обслуживания сим-карт. Об этом пишет ТАСС.

Теперь компании будут наказываться, если они выдают больше 20 сим-карт гражданам России или более 10 — иностранным гражданам, а также если продолжают обслуживать сим-карты после оформления клиентом «самозапрета» на их получение.

Согласно новым правилам, штрафы для операторов связи составят от 300 до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы также будут применяться в случае неподтверждения данных абонента или передачи недостоверной информации в государственную систему мониторинга.

Напомним, с 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начали блокировать.