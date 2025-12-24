Совфед ввел штрафы для операторов связи за выдачу «лишних» сим-карт

Совет Федерации одобрил закон, вводящий крупные штрафы для операторов связи за нарушение правил выдачи и обслуживания сим-карт. Об этом пишет ТАСС. Теперь компании будут наказываться, если они выдают больше 20 сим-карт гражданам России или более 10 — иностранным гражданам, а также если продолжают обслуживать сим-карты после оформления клиентом «самозапрета» на их получение. Согласно новым правилам, штрафы для операторов связи составят от 300 до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы также будут применяться в случае неподтверждения данных абонента или передачи недостоверной информации в государственную систему мониторинга.

Напомним, с 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начали блокировать.