С 1 ноября «лишние» сим-карты россиян начнут блокировать

С 1 апреля вступили в силу изменения статьи 44 Федерального закона «О связи». Согласно нововведениям, на одного человека может быть оформлено не более 20 мобильных номеров. В связи с этим с 1 ноября операторы связи имеют право блокировать «лишние» сим-карты. Уточняется, что при подключении новых номеров будут проверять абонента на соблюдение лимита.

Ранее сообщалось, что количество номеров можно проверить на «Госуслугах».