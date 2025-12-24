Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе

Угроза атаки БПЛА в Рязанской области действует с 06:59 24 декабря. Жителей просят не находиться на улице и не подходить к окнам до сигнала «отбой». В 9:23 опубликовали оповещение о сохранении угрозы атаки БПЛА на территории региона.

