Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор рассказал, что пострадавших и повреждений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны сообщили, что над Рязанской областью сбит один беспилотник.
