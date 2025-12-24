172 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за ночь

В ночь на 24 декабря средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 172 БПЛА: 110 — над Брянской, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, 6 — над Орловской областями,, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 3 — над Липецкой, 1 — над Волгоградской, 1 — над Курской, 1 — над Смоленской областями. Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Рязанской области.