Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.80 / 79.50 24/12 08:56
Нал. EUR 92.70 / 94.22 24/12 08:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
409
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 085
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 463
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
172 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за ночь
В ночь на 24 декабря средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 172 БПЛА: 110 — над Брянской, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, 6 — над Орловской областями,, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 3 — над Липецкой, 1 — над Волгоградской, 1 — над Курской, 1 — над Смоленской областями. Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Рязанской области.

172 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за ночь. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 24 декабря средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 172 БПЛА:

110 — над Брянской, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, 6 — над Орловской областями, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 3 — над Липецкой, 1 — над Волгоградской, 1 — над Курской, 1 — над Смоленской областями.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Рязанской области.