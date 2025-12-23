В Роскомнадзоре пригрозили WhatsApp* полной блокировкой

Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщает РБК, ведомство заявило о систематических нарушениях законодательства со стороны приложения. Согласно информации Роскомнадзора, процесс постепенного ухудшения качества голосовых звонков в WhatsApp начался еще в августе, и пользователи были заранее предупреждены о возможных ограничениях. Ведомство отмечает, что данные меры вводятся поэтапно, чтобы дать возможность пользователям перейти на альтернативные мессенджеры. В случае продолжения несоответствия требованиям российского законодательства, WhatsApp* может быть полностью заблокирован. Роскомнадзор подчеркивает, что ограничительные меры будут продолжены, чтобы обеспечить соблюдение правил.

Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщает РБК, ведомство заявило о систематических нарушениях законодательства со стороны приложения.

Согласно информации Роскомнадзора, процесс постепенного ухудшения качества голосовых звонков в WhatsApp начался еще в августе, и пользователи были заранее предупреждены о возможных ограничениях. Ведомство отмечает, что данные меры вводятся поэтапно, чтобы дать возможность пользователям перейти на альтернативные мессенджеры.

В случае продолжения несоответствия требованиям российского законодательства, WhatsApp* может быть полностью заблокирован. Роскомнадзор подчеркивает, что ограничительные меры будут продолжены, чтобы обеспечить соблюдение правил.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, сервисы мониторинга «Сбой. рф» и Downdetector зафиксировали рост жалоб на работу WhatsApp*.

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.