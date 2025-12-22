Россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp*

В понедельник, 22 декабря, пользователи WhatsApp* в России столкнулись с проблемами работы приложения на мобильных и стационарных устройствах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой. рф». *Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Жалобы касаются длительной отправки сообщений, отсутствия оповещений, сбоев при загрузке фото и видео, проблем со звонками и полного отсутствия доступа к мессенджеру. За сутки число обращений превысило тысячу, тогда как ранее фиксировалось 891 жалоба.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (58%), Санкт-Петербурга (13%), Московской области (9%). По 1-2% жалоб зарегистрированы из Воронежской, Владимирской, Новосибирской, Ленинградской областей, Липецкой, Ярославской, Калужской областей, Крыма, Ивановской, Смоленской, Калининградской областей, Краснодарского края, Башкирии, Хабаровского края, Карелии и Свердловской области.

На сайте Downdetector. su зафиксировано 418 жалоб за сутки, 31 — за последний час.

