МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области
Согласно прогнозу, 24 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками. Ранее был опубликован прогноз погоды на 24 декабря.
МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Согласно прогнозу, 24 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.
Ранее был опубликован прогноз погоды на 24 декабря.