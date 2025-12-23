МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области

Согласно прогнозу, 24 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками. Ранее был опубликован прогноз погоды на 24 декабря.