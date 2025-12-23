Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.51 / 79.40 23/12 18:30
Нал. EUR 92.70 / 93.54 23/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
8 часов назад
271
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 047
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 420
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области
Согласно прогнозу, 24 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками. Ранее был опубликован прогноз погоды на 24 декабря.

МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Согласно прогнозу, 24 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее был опубликован прогноз погоды на 24 декабря.