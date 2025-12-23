В Рязанской области 24 декабря ожидается 20-градусный мороз

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −20…−15 градусов, днем — −11…−6 градусов.