Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.51 / 79.40 23/12 18:30
Нал. EUR 92.70 / 93.54 23/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
6 часов назад
220
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 039
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 411
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 624
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Финансирование строительства нового моста через Оку под Рязанью увеличили
Согласно документу, в 2026 году на реализацию проекта будет направлено 8,5 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда превышает ранее заявленные 6,8 млрд. В 2027 году расходы возрастут с 5,5 до 7,3 миллиарда рублей, а в 2028 году — с четырех до 4,4 миллиарда рублей. В последующие годы объемы финансирования снизятся.

Размер финансирования на строительство моста-дублера через Оку в районе Дядькова под Рязанью пересмотрен в сторону увеличения. Соответствующее распоряжение Правительства Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, в 2026 году на реализацию проекта будет направлено 8,5 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда превышает ранее заявленные 6,8 млрд. В 2027 году расходы возрастут с 5,5 до 7,3 миллиарда рублей, а в 2028 году — с четырех до 4,4 миллиарда рублей. В последующие годы объемы финансирования снизятся.

Ранее предполагалось завершить строительство к 2031 году, однако сроки были сокращены: объект планируют сдать уже в 2029 году. Общая стоимость строительства по обновленным расчетам составляет 33,7 миллиарда рублей — это на 800 миллионов рублей выше начальной стоимости работ, заявленной при размещении тендера: 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяч.

Подробнее о строительстве моста-дублера можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.