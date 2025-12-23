Финансирование строительства нового моста через Оку под Рязанью увеличили

Согласно документу, в 2026 году на реализацию проекта будет направлено 8,5 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда превышает ранее заявленные 6,8 млрд. В 2027 году расходы возрастут с 5,5 до 7,3 миллиарда рублей, а в 2028 году — с четырех до 4,4 миллиарда рублей. В последующие годы объемы финансирования снизятся.

Размер финансирования на строительство моста-дублера через Оку в районе Дядькова под Рязанью пересмотрен в сторону увеличения. Соответствующее распоряжение Правительства Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Ранее предполагалось завершить строительство к 2031 году, однако сроки были сокращены: объект планируют сдать уже в 2029 году. Общая стоимость строительства по обновленным расчетам составляет 33,7 миллиарда рублей — это на 800 миллионов рублей выше начальной стоимости работ, заявленной при размещении тендера: 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяч.

