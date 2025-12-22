Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux в России

Разработчик популярной игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака для своей внутриигровой валюты Robux в России. Как сообщает ТАСС, заявка была подана в Роспатент 18 декабря 2025 года из США и охватывает четыре класса: компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, а также услуги развлечений и разработку видеоигр.

Разработчик популярной игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака для своей внутриигровой валюты Robux в России.

Как сообщает ТАСС, заявка была подана в Роспатент 18 декабря 2025 года из США и охватывает четыре класса: компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, а также услуги развлечений и разработку видеоигр.

Напомним, доступ к серверам Roblox в России был заблокирован Роскомнадзором из-за распространения материалов, содержащих пропаганду экстремистской и террористической деятельности. Тем не менее, в ведомстве выразили готовность к диалогу с разработчиками. В то же время в стране активно обсуждается создание отечественного аналога игры.