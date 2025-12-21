В 2026 году в Рязани подорожает проезд в маршрутках

По данным транспортных активистов, коммерческие перевозчики (от маршрута № 32 до № 99, кроме маршрутов № 46 и № 50) повысят в 2026 году стоимость проезда до 45 рублей. В автобусе № 41 изменения начнут действовать с 1 января. Точные даты повышения стоимости в других маршрутах пока неизвестны. Ранее сообщалось, что с 1 января подорожает проезд в городских автобусах и троллейбусах.

В 2026 году в Рязани подорожает проезд на коммерческом маршруте. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале «stvchannel».

По данным транспортных активистов, коммерческие перевозчики (от маршрута № 32 до № 99, кроме маршрутов № 46 и № 50) повысят в 2026 году стоимость проезда до 45 рублей.

В автобусе № 41 изменения начнут действовать с 1 января. Точные даты повышения стоимости в других маршрутах пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что с 1 января подорожает проезд в городских автобусах и троллейбусах.

Фото в галерее — Telegram-канал «stvchannel».