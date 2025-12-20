Рязань
В Соцфонде назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
Согласно данным из документов, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составит 28 тысяч 773 рубля. В 2028 году россияне будут получать 31 тысячу рублей. Напомним, в 2025 году в Рязанской области размер пособия при рождении ребенка составляет 26 тысяч 941 рубль.

Стал известен размер пособия при рождении ребенка в 2026 году. Об этом 20 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на закон о бюджете Соцфонда РФ на 2026-2028 годы.

Согласно данным из документов, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составит 28 тысяч 773 рубля.

В 2028 году россияне будут получать 31 тысячу рублей.

Напомним, в 2025 году в Рязанской области размер пособия при рождении ребенка составляет 26 тысяч 941 рубль.