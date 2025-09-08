В Рязанской области выплаты при рождении ребенка получили более трех тысяч семей

С января 2025 года в Рязанской области родители более 3,3 тысяч детей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Размер пособия с 1 февраля 2025 года составляет 26 тысяч 941 рубль. Трудоустроенным рязанцам пособие назначается в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней с момента регистрации рождения ребенка.

