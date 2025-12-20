В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 9% в 2026 году

«По моим прогнозам, если ЦБ и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке…, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно», — отметил Анатолий Аксаков. Он добавил, что инфляция к тому времени приблизится к целевому показателю 4-5%. Напомним, 19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 9% в 2026 году. Об этом он 20 декабря заявил в интервью ТАСС.

«По моим прогнозам, если ЦБ и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке…, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно», — отметил Анатолий Аксаков.

Он добавил, что инфляция к тому времени приблизится к целевому показателю 4-5%.

Напомним, 19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых.