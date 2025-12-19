ЦБ России снизил ключевую ставку до 16% годовых

Центробанк России 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк России 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе отмечается, что экономика возвращается к сбалансированному росту, а показатели инфляции в ноябре снизились. При этом в последние месяцы инфляционные ожидания немного выросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.