Гипермаркет «Лента» в Борках объявил о последнем дне работы

Гипермаркет «Эконом» (бывшая «Лента») объявил о последнем дне работы 31 октября. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 17 октября. Согласно объявлениям, с 1 ноября 2025 года гипермаркет закроется. Известно, что он переезжает на Московское шоссе, дом 6 за остановкой ТД «Барс». Часть полок в ТЦ «Солнечный» в Борках полностью опустела. Большинство товаров продаются по скидкам.

