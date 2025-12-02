В Рязанской области закроют движение через еще один ж/д переезд

4 декабря с 08:00 до 17:00 закроют железнодорожный переезд на 302 км ПК 2 перегона Кораблино — Ряжск-1. Причина — проведение ремонтных работ. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута. Ранее стало известно, что перекроют движение через ж/д переезд в Сасовском округе.

В Рязанской области закроют движение через еще один ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

4 декабря с 08:00 до 17:00 закроют железнодорожный переезд на 302 км ПК 2 перегона Кораблино — Ряжск-1.

Причина — проведение ремонтных работ.

Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее стало известно, что перекроют движение через ж/д переезд в Сасовском округе.