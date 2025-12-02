Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
604
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
779
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 374
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
972
В Рязанской области закроют движение через еще один ж/д переезд
В Рязанской области закроют движение через еще один ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

4 декабря с 08:00 до 17:00 закроют железнодорожный переезд на 302 км ПК 2 перегона Кораблино — Ряжск-1.

Причина — проведение ремонтных работ.

Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее стало известно, что перекроют движение через ж/д переезд в Сасовском округе.