В Рязанской области два дня подряд будут закрывать движение через ж/д переезд

3 и 4 декабря с 9:00 до 16:00 ограничат движение транспорта через ж/д переезд 379 км перегона Сотницыно — Сасово. Причина — работы по исправлению пути.

В Рязанской области два дня подряд будут закрывать движение через ж/д переезд. Об этом сообщили в соцсетях сасовской райадминистрации.

3 и 4 декабря с 9:00 до 16:00 ограничат движение транспорта через ж/д переезд 379 км перегона Сотницыно — Сасово.

Причина — работы по исправлению пути.