Путин пригрозил отрезать Украину от моря

Глава государства озвучил «самый радикальный ответ России» на пиратство ВСУ в Черном море и заявил, что в таком случае Украину следует отрезать от моря. «Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — сказал Путин. Президент добавил, Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты. Ранее стало известно, что в Черном море атаковали танкер РФ, перевозивший растительное масло.

Президент России Владимир Путин пригрозил отрезать Украину от моря. Об этом сообщило 2 декабря РИА Новости.

Глава государства озвучил «самый радикальный ответ России» на пиратство ВСУ в Черном море и заявил, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.

«Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты, передало ТАСС.

Ранее стало известно, что в Черном море атаковали танкер РФ, перевозивший растительное масло.