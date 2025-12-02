Рязань
В Чёрном море атаковали танкер РФ
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке примерно в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на турецкое управление мореходства.

По данным Mash, в результате инцидента пострадали минимум двое. Генеральный директор компании-судовладельца сообщил, что на борту находились 15 человек. Танкер следовал из Ростова-на-Дону в турецкий город Мерсин и перевозил 6 тонн растительного масла. Теперь судно направляется в порт Синоп своим ходом.

Отмечается, что это уже не первый случай атаки на танкеры вблизи Турции в последние дни. 29 ноября телеканал NTV сообщил о повторном нападении беспилотников на нефтяной танкер Virat, принадлежащий Гамбии и находившийся у берегов страны. В результате судно получило незначительные повреждения на правом борту выше ватерлинии. По данным Mash, пострадали минимум два человека.

Ранее на танкере произошел пожар, после чего всех членов экипажа эвакуировали. Вечером 28 ноября загорелся и другой нефтяной танкер, Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу предположил, что оба инцидента могли быть вызваны внешним вмешательством.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что эти нападения указывают на тревожное обострение российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки ВСУ на танкеры в Стамбуле представляют собой посягательство на суверенитет Турции.