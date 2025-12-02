Депутат Госдумы предложил запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

С соответствующей инициативой выступил депутат Бийсултан Хамзаев. По его словам, России стоит пойти по пути тех стран, которые ограничили регистрацию в соцсетях до 16 лет. «Я считаю, что это нормально… 13-летний ребенок спокойно себе регистрирует аккаунт и заходит в любую, не то чтобы мессенджер, а в любую, значит, социальную сеть. А там и порнография, там и наркотики. [Никаких фильтров] для ребенка», — заявил Бийсултан Хамзаев. Он добавил, что современные дети живут в эпоху терабайтов информационного мусора и не могут отличить реальность от фантастики, которая создана ИИ.

Ранее предлагалось детям до 14 лет запретить доступ к соцсетям.