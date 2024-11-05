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Детям до 14 лет хотят запретить доступ к соцсетям
С инициативой выступили представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Они предложили обязать платформы регистрировать пользователей только с помощью фотографии паспорта.

Детям до 14 лет хотят запретить доступ к соцсетям. Об этом сообщают «Известия».

С инициативой выступили представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Они предложили обязать платформы регистрировать пользователей только с помощью фотографии паспорта.

Помимо регистрации пользователей с фотографией паспорта, организация предложила обязать ранее зарегистрированным в соцсетях пройти повторную проверку.

Также ассоциация считает необходимым ограничить деятельность платформ, которые откажутся внедрять новые правила.

По словам инициаторов, подобная мера уменьшит негативное воздействие соцсетей на несовершеннолетних и предотвратит неправомерные действия.