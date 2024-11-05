Детям до 14 лет хотят запретить доступ к соцсетям

С инициативой выступили представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Они предложили обязать платформы регистрировать пользователей только с помощью фотографии паспорта.