Троих жителей Скопина осудят за кражу металла с железнодорожного моста

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемые в возрасте от 33 до 37 лет решили похитить металлические конструкции железнодорожного моста, расположенного через реку Верда. Мужчины распилили мост и сдали его в пункт приема металлолома. Общая сумма причиненного ущерба превысила 5 млн. рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Скопинский районный суд для рассмотрения по существу.

Троих жителей Скопина осудят за кражу металла с железнодорожного моста. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемые в возрасте от 33 до 37 лет решили похитить металлические конструкции железнодорожного моста, расположенного через реку Верда.

Мужчины распилили мост и сдали его в пункт приема металлолома. Общая сумма причиненного ущерба превысила 5 млн. рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Скопинский районный суд для рассмотрения по существу.