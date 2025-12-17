Рязань
Троих жителей Скопина осудят за кражу металла с железнодорожного моста
По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемые в возрасте от 33 до 37 лет решили похитить металлические конструкции железнодорожного моста, расположенного через реку Верда. Мужчины распилили мост и сдали его в пункт приема металлолома. Общая сумма причиненного ущерба превысила 5 млн. рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Скопинский районный суд для рассмотрения по существу.

