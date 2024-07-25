Mash: в Рязанской области жители разобрали 60-тонный железнодорожный мост
Решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».
В Рязанской области жители разобрали 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, инцидент произошел в Скопинском районе. Строение пропало за несколько дней. Рязанцы разобрали его на металлолом.
Собственники моста оценили ущерб в 300 млн рублей.
Решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».
По данным рязанского УМДВ, по факту разбора недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе сотрудниками полиции проводится проверка.