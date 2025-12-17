Рязань
Малков поручил «настроить» маршруты общественного транспорта в Рязани
Губернатор Павел Малков поручил «настроить» маршруты общественного транспорта в Рязани. Это произошло на заседании регионального правительства Рязанской области 17 декабря.

Глава региона обратил внимание, что от рязанцев поступает немало жалоб на работу общественного транспорта. И если раньше горожане жаловались на состояние автобусов и троллейбусов, то теперь большинство обращений связано с несоблюдением графика и загруженностью в часы пик.

«Завершили первый этап обновления общественного транспорта — кардинально изменили ситуацию по автобусам и троллейбусам. Теперь предстоит второй этап — настройка маршрутов. Город развивается, а система маршрутов не соответствует текущей ситуации», — заявил Малков.

Он поручил мэру Рязани Борису Ясинскому предложить механизм настройки системы маршрутов, заявив, что «чудесного решения» не будет.

«Найти какого-то эксперта, который придет и скажет, что у вас все неправильно, а надо вот так — невозможно. Так не работает, надо все это постоянно доделывать, докручивать», — отметил губернатор.

Рязанцы регулярно жалуются на работу общественного транспорта в городе, особенно по выходным и вечерам. Так, 13 декабря Рязанка час на морозе ожидала транспорт, но тот так и не приехал. Женщине пришлось вызывать такси, «чтобы не околеть».