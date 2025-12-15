За ночь над Рязанской областью сбили БПЛА

За ночь над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны. Всего за период с 23:00 14 декабря до 7:00 15 декабря над регионами РФ уничтожены 130 украинских беспилотников. Помимо Рязанской области, 38 БПЛА сбили над Астраханской областью; 25 — над Брянской областью; 25 — над Московским регионом, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву; по 8 — над Белгородской, Ростовской и Калужской областями; 6 — над Тульской областью; 4 — над территорией Республики Калмыкия; по 3 — над Курской и Орловской областями; 1 — над акваторией Каспийского моря. Ранее над Рязанской областью сбили 8 беспилотников: 4 в ночь на 14 декабря, 2 днем и еще 2 вечером. Пострадавших и ущерба нет. В регионе отменили угрозу БПЛА утром 15 декабря, в 5:14.

