За ночь над Рязанской областью сбили БПЛА
