Над территорией Рязанской области сбили еще два беспилотника

В период с 12:00 до 16:00 14 декабря над регионами РФ уничтожены 40 украинских беспилотников: 12 — над Брянской, по 8 над Курской и Белгородской областями, 5 — над Орловской, 3 над Калужской, 2 — над Рязанской, по 1 — над Тульской и Тамбовской областями. Напомним, в ночь на 14 декабря над Рязанской областью сбили 4 БПЛА. Павел Малков сообщал подробности атаки. Ранее РСЧС также сообщало, что в регионе продолжает действовать угроза БПЛА.

По словам губернатора Малкова, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в ночь на 14 декабря над Рязанской областью сбили 4 БПЛА. Павел Малков сообщал подробности атаки.

Ранее РСЧС также сообщало, что в регионе продолжает действовать угроза БПЛА.